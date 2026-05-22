Palazzo Rossi Scotti venduto | l' antico edificio dell’ex Procura a Porta sole passa a una società trevigiana per 1,35 milioni
Dopo più di vent'anni di inattività, Palazzo Rossi Scotti in piazza Biordo a Perugia è stato venduto. La Giunta comunale ha approvato nella mattinata del 20 maggio 2026 una delibera per l’alienazione di una parte dell’edificio mediante trattativa privata. La proprietà passa a una società trevigiana per un importo di 1,35 milioni di euro. La vendita riguarda l’intero stabile dell’ex Procura situato nel quartiere Porta Sole.
Dopo oltre vent'anni di abbandono, Palazzo Rossi Scotti cambia proprietario. La Giunta comunale di Perugia, riunita nella mattinata del 20 maggio 2026, ha infatti approvato la delibera di alienazione, a trattativa privata diretta, di una porzione dell'antico edificio situato in piazza Biordo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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