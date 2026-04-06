Avellino rinviata l' inaugurazione dell' Antico Palazzo della Dogana

A Avellino, l’inaugurazione dell’Antico Palazzo della Dogana prevista per l’8 aprile è stata rinviata. I lavori necessari per l’attivazione dell’ascensore all’interno dell’edificio non sono ancora stati completati, e inoltre non è stato individuato un soggetto incaricato della gestione della struttura. La decisione di posticipare l’apertura è legata a queste questioni ancora in sospeso.

Avellino, 6 aprile – Non essendo ancora terminati, per la data fissata (8 aprile), i lavori per l’attivazione dell’ascensore nell’immobile della Dogana per la quale, peraltro, non è stato ancora possibile individuare un soggetto gestore, la storica struttura non potrà al momento essere aperta al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino, rinviata l'inaugurazione dell'antica Dogana a causa delle condizioni meteo sfavorevoliSi comunica che, a causa di avverse condizioni meteorologiche, l’inaugurazione dell’Antica Dogana di Avellino, prevista per sabato 28 marzo 2026 alle... Avellino ritrova l’Antica Dogana: fissata la data dell’inaugurazioneTempo di lettura: 2 minutiDopo anni di attesa, lavori e confronti tra istituzioni, tecnici e comunità cittadina, l’Antica Dogana è pronta a tornare...