Porte aperte al Palazzo dell’Aeronautica | visitatori alla scoperta dei tesori nascosti dell' edificio sul lungomare

In occasione del 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, si è svolto un Open Day presso il Palazzo dell’Aeronautica sul lungomare, attirando un gran numero di visitatori. Durante l’evento, il pubblico ha potuto scoprire gli spazi e i tesori nascosti dell’edificio, in un’atmosfera di apertura e interesse. L’iniziativa ha coinvolto molte persone interessate a conoscere da vicino questa realtà.

Grande afflusso di pubblico per l'iniziativa programmata nel weekend del 28 e 29 marzo: "Entusiasmo segno di un legame forte con il territorio" Straordinaria affluenza di pubblico per l’Open Day organizzato in occasione del 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, il palazzo storico del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare3^ Regione Aerea di Bari ha accolto centinaia di visitatori, registrando il tutto esaurito e confermando il forte interesse della cittadinanza per il patrimonio storico e culturale della Forza Armata. Famiglie, giovani e appassionati hanno preso parte all’iniziativa, affollando gli spazi del prestigioso edificio situato sul Lungomare Nazario Sauro, vivendo un’esperienza immersiva tra storia, architettura e tradizione aeronautica. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Porte aperte al Palazzo dell’Aeronautica: visitatori alla scoperta dei tesori nascosti dell'edificio sul lungomare Articoli correlati 65 tesori nascosti: la Basilicata si apre ai visitatoriLa Basilicata si prepara ad accogliere visitatori in sessantacinque luoghi speciali durante la prossima edizione delle Giornate FAI di Primavera, che... Aeronautica, Mattarella alla festa sul lungomare di NapoliTorna a Napoli, a poco di un mese dall’ultima volta, il capo dello Stato Sergio Mattarella. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento La Notte del Liceo Classico a Firenze: porte aperte negli istituti nel nome dell'humanitas; Open Day del sindaco Caruso, porte aperte ai cittadini a Palazzo dei Bruzi · CosenzaChannel.it; Pasquetta tra castelli, borghi medievali e aperitivi sull'acqua: l'iniziativa per scoprire la Lombardia; AGR 7 del 26 marzo 2026. Castelli, palazzi e borghi medievali (a porte aperte) a PasquettaIn occasione della festività di Pasquetta, lunedì 6 aprile, tornano le aperture straordinarie del circuito dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda proposti dall'associazi ... monzatoday.it Mercoledì 1° aprile porte aperte al CRAI Sport Center: i tifosi avranno la possibilità di assistere ad una seduta di allenamento pomeridiana e sostenere la squadra. Qui tutte le info su orari e accesso al centro sportivo https://cagliaricalcio.com/news/mercoledi facebook Mercoledì 1° aprile porte aperte al CRAI Sport Center: i tifosi avranno la possibilità di assistere ad una seduta di allenamento pomeridiana e sostenere la squadra. Qui tutte le info su orari e accesso al centro sportivo cagliaricalcio.com/news/mercoledi… x.com