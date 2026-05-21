Il club di calcio di Prato annuncia l’intenzione di rafforzare la squadra attraverso acquisti di mercato e di migliorare le strutture sportive. Si propone di intervenire sullo stadio e di individuare un’area adatta per il nuovo centro sportivo, una volta eletto il nuovo sindaco. Inoltre, si prevede di investire sul settore giovanile, con l’obiettivo di rendere la rosa più competitiva. Le strategie saranno comunicato ufficialmente nei prossimi mesi.

"Rendere la rosa competitiva attraverso il mercato, lavorare sul fronte stadio non appena sarà eletto il nuovo sindaco, individuare un’area per il centro sportivo e rinforzare il settore giovanile. Sono queste le nostre priorità in vista della prossima annata". Sono passati solo pochi giorni dalla sconfitta nella finalissima playoff del girone E di Serie D e la stagione sportiva deve ancora concludersi con gli ultimi allenamenti (oggi e domani), ma il Prato non sta perdendo tempo, come si evince dalle parole di Luca Saudati. Il direttore generale biancazzurro ha spiegato come la società sia già al lavoro ormai da oltre un mese per programmare la stagione che verrà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Prato riparte subito con ambizione: "Rosa competitiva, stadio e centro sportivo"

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