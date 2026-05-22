Pagine Mondiali Corea-Giappone 2002 | il retroscena su Byron Moreno

Nella sezione dedicata ai Mondiali del 2002, si ripercorrono le vicende della partita tra Corea e Giappone attraverso le prime pagine della Gazzetta dello Sport. Un giovane giornalista si confronta con una firma storica che ha seguito quel torneo come inviato. Si analizzano i dettagli delle partite e si ricordano i momenti salienti vissuti durante l’evento, concentrandosi sui fatti più significativi documentati all’epoca.

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