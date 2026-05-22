Pagine Mondiali Corea-Giappone 2002 | il retroscena su Byron Moreno
Nella sezione dedicata ai Mondiali del 2002, si ripercorrono le vicende della partita tra Corea e Giappone attraverso le prime pagine della Gazzetta dello Sport. Un giovane giornalista si confronta con una firma storica che ha seguito quel torneo come inviato. Si analizzano i dettagli delle partite e si ricordano i momenti salienti vissuti durante l’evento, concentrandosi sui fatti più significativi documentati all’epoca.
Un viaggio nella memoria dei Mondiali attraverso le prime pagine della Gazzetta dello Sport: un giovane giornalista incontra una firma storica che quel torneo lo ha vissuto da inviato. Un racconto autentico che riporta lo spettatore dentro le emozioni, i retroscena e la cultura pop di quegli anni. La seconda puntata, dedicata a Corea del Sud-Giappone 2002, è online sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
COREA-GIAPPONE 2002: Il Mondiale più scandaloso e corrotto della storia
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