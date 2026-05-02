Non sei un arbitro non sai nemmeno come si fa | segreti e misteri di Byron Moreno el justiciero

Da gazzetta.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Byron Moreno, nato da un genitore avvocato, è diventato noto come arbitro di calcio dopo aver tentato una carriera come calciatore. Durante la sua carriera arbitrale si è distinto per aver mostrato numerosi cartellini e fischiato rigori inesistenti. È stato scelto come arbitro ai Mondiali del 2002, in particolare per la partita tra Italia e Corea del Sud, un match che poi è passato alla cronaca per i suoi episodi controversi.

I coreani non avevano neanche un dubbio. Né i quarantamila e rotti che avevano riempito lo stadio di Daejeon, né gli altri quarantasette milioni che guardavano la partita da casa. Erano tutti vestiti di rosso, come i loro giocatori, e portavano piccoli cartelli che avrebbero dovuto metterci sull’avviso. "Again 1966", aveva scritto qualcuno. "Another Korea", prevedevano gli altri. Tutti sicuri che avrebbero eliminato l’Italia di Totti e Del Piero, di Vieri e Maldini. Gli azzurri ignorarono troppi segnali. Il presidente della federazione coreana, Chung Mong-joon, dirigeva il comitato organizzatore, ed era anche vicepresidente della Fifa: la Corea cominciava ad essere potente, e in più giocava in casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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