Ai Mondiali di tennistavolo, il Giappone si è imposto come la squadra dominante, arrivando in finale contro la Cina. La partita tra le due nazioni si svolgerà prossimamente, dopo una fase di eliminazioni in cui il Giappone ha mostrato un livello superiore. La Francia invece è riuscita a mettere in difficoltà i cinesi durante le sfide passate, ottenendo risultati sorprendenti.

? Punti chiave Come farà la Cina a resistere al dominio giapponese in finale?. Perché la Francia è riuscita a mettere in crisi i cinesi?. Chi riuscirà a mantenere l'egemonia mondiale domenica prossima?. Come ha fatto il Giappone a limitare così tanto la Germania?.? In Breve Finali programmate domenica 10 maggio all'OVO Arena Wembley di Londra.. Bronzi femminili assegnati a Germania e Romania dopo semifinali 3-0.. Bronzi maschili spettano a Cina Taipei e Francia dopo semifinali 3-0 e 3-1.. Finale femminile alle 12:00 e maschile alle 17:00 secondo l'orario italiano.. Le semifinali dei Mondiali a squadre di tennistavolo 2026 si sono concluse oggi all’OVO Arena Wembley di Londra, determinando le due formazioni che si sfideranno per l’oro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali tennistavolo: il Giappone domina, finale Cina-Giappone

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