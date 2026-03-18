Ora la Maceratese volta pagina C’è Lauro per il dopo Possanzini

La Maceratese ha scelto Maurizio Lauro come nuovo allenatore, incaricato di guidare la squadra dopo le recenti difficoltà della stagione. Lauro prende il posto di Possanzini e si prepara a lavorare con il team per cercare di invertire la rotta nelle prossime partite. La società ha ufficializzato la decisione, con l’obiettivo di rilanciare il gruppo e migliorare i risultati.

Maurizio Lauro è il nuovo allenatore della Maceratese al quale spetta il compito di rimettere in carreggiata una squadra apparsa alla deriva nelle ultime giornate. Ieri il tecnico ha diretto il primo allenamento e in queste ore si sta definendo lo staff in cui dovrebbe essere Paolo Siroti a vestire i panni di vice allenatore, è destinato a rimanere il preparatore dei portieri Andrea Innamorati, mentre non faranno più parte della Maceratese il secondo allenatore Emanuele Liberti, il match analyst Nikolas Angeletti, il preparatore atletico Christian Mataloni e il team manager Stefano Cento. Lauro, classe 1981, è stato un difensore e una volta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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