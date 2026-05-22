Pagelle Giro d’Italia 2026 | Alberto Bettiol trionfa con un’azione di classe Stuyven sempre presente

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Alberto Bettiol si è distinto vincendo con un’azione di grande classe. La sua performance ha attirato l’attenzione, dimostrando un'elevata forma fisica. Stuyven è rimasto sempre presente nel gruppo di testa, mantenendo una costante presenza durante tutta la frazione. Le pagelle della tappa sottolineano il risultato di Bettiol, che ha ricevuto il massimo punteggio, mentre Stuyven ha continuato a essere un elemento importante nel corso della gara.

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PAGELLE TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026. Alberto Bettiol, voto 10:  quando ha questa gamba è veramente devastante. Azione di classe sull’ultima salita, quella di Ungiasca, che aveva studiato alla perfezione. Il toscano della XDS Astana Team sale con il suo passo, attende l’attacco di Leknessund e poi lo distrugge con una  sparata  delle sue, che gli avevamo già visto fare sulle strade della Corsa Rosa a Stradella qualche anno fa. Dopo un periodo lontano dal successo torna alla vittoria e lo fa alla grande. Andreas Leknessund, voto 8:  secondo a Fermo, secondo a Verbania. Stesso risultato, altra prestazione eccellente, entrambe le volte però avversario troppo forte per il campione norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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