Pagelle Giro d’Italia 2026 | Alberto Bettiol trionfa con un’azione di classe Stuyven sempre presente

Nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Alberto Bettiol si è distinto vincendo con un’azione di grande classe. La sua performance ha attirato l’attenzione, dimostrando un'elevata forma fisica. Stuyven è rimasto sempre presente nel gruppo di testa, mantenendo una costante presenza durante tutta la frazione. Le pagelle della tappa sottolineano il risultato di Bettiol, che ha ricevuto il massimo punteggio, mentre Stuyven ha continuato a essere un elemento importante nel corso della gara.

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