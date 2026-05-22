Giro d’Italia 2026 Alberto Bettiol arriva da solo a Verbania! Niente fuga per Ganna
Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, Alberto Bettiol è arrivato da solo a Verbania, senza essere coinvolto in una fuga. Nello stesso giorno, il corridore che aveva precedentemente vinto una tappa nella Corsa Rosa si era distinto in passato con un’azione analoga a Stradella, cinque anni prima. La corsa ha visto anche la mancanza di un attacco di Ganna, che non ha partecipato alla fuga.
Un’azione del genere l’avevamo vista a Stradella cinque anni fa, quando conquistò la sua prima affermazione in una tappa nella Corsa Rosa. Dal 2021 al 2026, Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo al Giro d’Italia: azione da fuoriclasse da parte dell’azzurro che va in fuga e trionfa in quel di Verbania nella tredicesima frazione. Terza vittoria italiana in questa Corsa Rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna, terza affermazione per una XDS Astana Team davvero eccezionale. Resta in Maglia Rosa, alla vigilia della frazione di Pila, Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious). Gran battaglia, com’era scontato che fosse, nella prima parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Strade Bianche 2026 - Alberto Bettiol: Bello vedere quanto sia apprezzata questa corsa
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