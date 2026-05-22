Giro d’Italia 2026 Alberto Bettiol arriva da solo a Verbania! Niente fuga per Ganna

Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, Alberto Bettiol è arrivato da solo a Verbania, senza essere coinvolto in una fuga. Nello stesso giorno, il corridore che aveva precedentemente vinto una tappa nella Corsa Rosa si era distinto in passato con un’azione analoga a Stradella, cinque anni prima. La corsa ha visto anche la mancanza di un attacco di Ganna, che non ha partecipato alla fuga.

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