LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con un risultato che ha sorpreso gli appassionati. Un ciclista ha conquistato la vittoria in solitaria a Verbania, migliorando la sua posizione in classifica generale. La corsa prosegue con vari cambi di ritmo e sorprese lungo il percorso, coinvolgendo numerosi corridori e alterando le posizioni di vertice. Gli aggiornamenti ufficiali sono disponibili in tempo reale, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.59 Ecco la top ten di tappa: 1 BETTIOL Alberto XDS Astana Team 3:51:33 2 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 0:26 3 STUYVEN Jasper Soudal Quick-Step 0:44 4 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 0:44 5 DONOVAN Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:44 6 KENCH Josh Groupama – FDJ United 0:44 7 BJERG Mikkel UAE Team Emirates – XRG 1:33 8 BUSATTO Francesco Alpecin – Premier Tech 1:35 9 HOELGAARD Markus Uno-X Mobility 1:35 10 SEVILLA Diego Pablo Team Polti VisitMalta 1:35 16.58 Sul podio di tappa ci salgono due vincitori di classiche monumento (Bettiol e Stuyven) e un corridore che ha vestito quattro giorni la maglia rosa (Leknessund), non male. 🔗 Leggi su Oasport.it
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