LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 in diretta, con un risultato che ha sorpreso gli appassionati. Un ciclista ha conquistato la vittoria in solitaria a Verbania, migliorando la sua posizione in classifica generale. La corsa prosegue con vari cambi di ritmo e sorprese lungo il percorso, coinvolgendo numerosi corridori e alterando le posizioni di vertice. Gli aggiornamenti ufficiali sono disponibili in tempo reale, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della competizione.

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