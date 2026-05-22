La partita tra la Fiorentina e l'Atalanta si è conclusa con un risultato di 1-1. Durante il match, sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando le prestazioni di alcuni e le insufficienze di altri. La sfida, valida per il campionato, ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna, con alcuni giocatori che si sono distinti per le loro azioni in campo e altri che hanno deluso le aspettative. La cronaca dell'incontro si è concentrata sui momenti chiave e sui principali protagonisti.

Voti, top e flop della sfida tra i viola di Vanoli e i nerazzurri di Palladino, valevole per l’ultimo turno di Serie A e disputata allo stadio Franchi Il campionato di Fiorentina e Atalanta si chiude con un pareggio: la sfida del Franchi termina 1-1 grazie al gol di Piccoli e all’autorete di Comuzzo. I nerazzurri chiudono la stagione al settimo posto e ottengono la qualificazione alla prossima edizione di Conference League. I viola, che sono stati a lungo in una situazione pericolante di classifica, chiudono una stagione a due facce: caratterizzata da un inizio negativo e da un finale incoraggiante. I due tecnici, che vivono una situazione di futuro incerto, si affidano al turn over e cambiano diversi titolari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Fiorentina-Atalanta 1-1: Palladino e Vanoli chiudono con un pari

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Pagelle e tabellino di Atalanta-Fiorentina 2-0, Serie A 2025 2026

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