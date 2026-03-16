Nella partita tra Cremonese e Fiorentina, valida per la 29ª giornata di Serie A, i toscani hanno conquistato una vittoria per 4-1 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La Fiorentina ha ottenuto tre punti importanti in classifica, vincendo lo scontro diretto con la Cremonese, che non è riuscita a evitare la sconfitta. I voti, i top e i flop della sfida sono stati pubblicati in seguito all’incontro.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Giovanni Zini di Cremona, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il trionfo dei viola di Vanoli La Fiorentina batte la Cremonese, si aggiudica lo scontro diretto salvezza e guadagna tre punti pesantissimi in classifica. Gli uomini di Vanoli, che erano reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre sfide, fanno un gran bel passo in avanti, sconfiggendo i grigiorossi in una sfida delicata e guadagnando punti, morale e convinzione in vista del rush finale del campionato. La sfida, che aveva il sapore di un vero e proprio spareggio, è stata tesa ed equilibrata e si è chiusa con il successo dei viola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Fiorentina 1-4: colpo salvezza per Vanoli

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