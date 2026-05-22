? Punti chiave Come facevano i gestori a vendere alcolici senza controllare i documenti?. Quali dinamiche hanno permesso l'ingresso ai minori durante le serate trap?. Perché il Questore ha deciso di intervenire con un provvedimento così severo?. Chi dovrà rispondere legalmente della gestione dei biglietti con consumazioni incluse?.? In Breve Sospensione di 30 giorni disposta dal Questore Marco Odorisio per il locale di Boara Pisani.. Controlli dei Carabinieri nell'aprile scorso hanno accertato la vendita di alcolici ai minorenni.. Violazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per tutela giovanile.. Modello di business basato su ingressi senza limiti di età e consumazioni incluse nel biglietto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, stop al dancing Piramidi: sospesa la licenza per alcol ai minori

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