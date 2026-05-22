Alcol a fiumi agli under 18 | chiuso per trenta giorni il dancing Piramidi
Nelle ultime settimane, le autorità hanno avviato controlli presso il dancing Piramidi, situato in via Roma a Boara Pisani, a seguito di sospetti riguardo alla vendita di alcol a minori di 18 anni. Durante le verifiche, sono stati riscontrati comportamenti che violavano le norme sul consumo di alcolici da parte di giovani. In seguito alle indagini, è stato deciso di chiudere il locale per trenta giorni, in attesa di ulteriori accertamenti e verifiche sulle pratiche adottate dall’esercizio.
Da tempo c'era il sospetto che al dancing Piramidi di via Roma a Boara Pisani, gli avventori anche under 18 potessero acquistare alcolici senza alcuna limitazioni, nonostante la legge lo vieti. Ieri 21 maggio, i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
4K Full VersionThe Moment I Met You | Ren Hao, Ireine Song, Li Yu Hao | | Fresh Drama
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