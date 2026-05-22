Alcol a fiumi agli under 18 | chiuso per trenta giorni il dancing Piramidi

Nelle ultime settimane, le autorità hanno avviato controlli presso il dancing Piramidi, situato in via Roma a Boara Pisani, a seguito di sospetti riguardo alla vendita di alcol a minori di 18 anni. Durante le verifiche, sono stati riscontrati comportamenti che violavano le norme sul consumo di alcolici da parte di giovani. In seguito alle indagini, è stato deciso di chiudere il locale per trenta giorni, in attesa di ulteriori accertamenti e verifiche sulle pratiche adottate dall’esercizio.

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Da tempo c'era il sospetto che al dancing Piramidi di via Roma a Boara Pisani, gli avventori anche under 18 potessero acquistare alcolici senza alcuna limitazioni, nonostante la legge lo vieti. Ieri 21 maggio, i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 4K Full VersionThe Moment I Met You | Ren Hao, Ireine Song, Li Yu Hao | | Fresh Drama Sullo stesso argomento Rissa nel locale in centro a Prato, bar chiuso per trenta giorniDovrà osservare un mese di chiusura il bar del centro di Prato teatro il 25 aprile scorso di una violenta rissa conclusasi con l’intervento della... Frosinone: locale chiuso 15 giorni per rissa e alcol aiIl Questore di Frosinone ha disposto la chiusura immediata per quindici giorni di un locale della movida ciociara. I controlli del sabato sera nel Cagliaritano: alcol, fiumi di cocaina e coltelliGente ubriaca alla guida, fiumi di cocaina e coltelli sempre a portata di mano. Un ordinario sabato sera nel Cagliaritano, dove i carabinieri nel corso di un vasto servizio di controllo del territorio ... unionesarda.it