Mestre stop al compro oro | licenza sospesa dal questore il motivo

A Mestre, il questore ha sospeso per dieci giorni la licenza di un negozio compro oro dopo aver riscontrato irregolarità durante un controllo della Polizia. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche effettuate, che hanno evidenziato problemi nelle procedure del negozio. La sospensione riguarda esclusivamente il negozio coinvolto e si è resa necessaria per motivi legati alle normative vigenti.

È stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni a carico di un Compro Oro di Venezia – Mestre, a seguito di irregolarità riscontrate durante un controllo amministrativo. Il provvedimento, di carattere preventivo, è stato adottato per contrastare la ricettazione di beni provenienti da furti o rapine, come comunicato dalle forze dell’ordine. Le motivazioni del provvedimento Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore di Venezia dopo che il personale della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura ha effettuato un controllo presso il Compro Oro situato a Venezia – Mestre. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mestre, stop al compro oro: licenza sospesa dal questore, il motivo Articoli correlati In vigore nuovi obblighi per i titolari dei "Compro Oro": le disposizioni impartite dal QuestoreTra le novità delle prescrizioni stabilite, spicca quella di non effettuare alcun tipo di transazione (né acquistare né vendere, né cedere o... Chiuso il compro oro: violata la licenzaIl questore di Venezia, Antonio Sbordone, ha disposto la sospensione della licenza di un compro oro a Mestre, per 10 giorni. Approfondimenti e contenuti su Mestre stop al compro oro licenza... Discussioni sull' argomento Mestre, sospesa per 10 giorni la licenza di un Compro Oro; QUESTURA DI VENEZIA* : IL QUESTORE SOSPENDE LA LICENZA DI UN COMPRO ORO A MESTRE, IRREGOLARITÀ NELLA LOTTA ALLA RICETTAZIONE. Mestre, stop al compro oro: licenza sospesa dal questore, il motivoSospesa per 10 giorni la licenza di un Compro Oro a Venezia-Mestre dopo irregolarità emerse in un controllo della Polizia. virgilio.it Compro oro chiuso per sospetto riciclaggio: il negozio non aveva registrato i clienti e aveva fuso i gioielli prima del periodo previstoSono due le regole fondamentali che un compro oro non può non rispettare: appuntare nell'apposito registro le generalità del cliente che porta gioielli al negozio ... ilgazzettino.it MESTRE, COMPRO ORO CHIUSO PER DIECI GIORNI: IL QUESTORE SOSPENDE LA LICENZA INDAGINI MESTRE – Una serranda abbassata e un avviso della Polizia sulla vetrina. È il segnale di un provvedimento deciso dalla Questura di Venezia nei conf - facebook.com facebook