Visita all' Orto botanico e giardino delle biodiversità

Sabato 25 aprile 2025, si terrà una visita guidata all'Orto Botanico e al Giardino delle Biodiversità, due luoghi di interesse storico e scientifico situati in città. L’evento permette di esplorare un patrimonio riconosciuto dall’Unesco, offrendo l’opportunità di conoscere le diverse specie vegetali e le caratteristiche di questi spazi verdi. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire più da vicino le peculiarità di questi ambienti naturali.

Sabato 25 Aprile 2025. Una visita guidata per scoprire uno dei tanti tesori padovani, in questo caso un sito che si fregia del titolo di essere patrimonio Unesco: l'Orto Botanico. Di proprietà dell'ateneo cittadino, istituito nel 1545, è il più antico del mondo occidentale che ancora conservi la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Exploring the Thain Family Forest at New York Botanical Garden | NYC Nature Tour Notizie correlate Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico di Padova l'11 aprile 2026; Primavera nei Musei; All’orto botanico UniTo la mostra Aldo Salucci. Riflessi d’acqua tra arte e natura; Officine Botaniche | L’orto ronzante. Era di Maggio all'Orto BotanicoAll'Orto Botanico di Roma torna Era di Maggio, la festa di primavera che punta a far riscoprire il profondo legame tra uomo e natura attraverso laboratori per tutte le età. In programma anche visite ... romatoday.it Mostra Aldo Salucci all’Orto Botanico UniTO: arte e naturaMostra di Aldo Salucci all'Orto Botanico di Torino, un dialogo tra arte e natura attraverso fotografie evocative. controcampus.it Oggi ... nel #Mendrisiotto : a Miride in visita alla fattoria Ca.Stella #StellaFarmn - Mendrisiotto Turismo - #laregionedascoprire - #GoTicino Toni Caggiula Autonec SA - - facebook.com facebook Nel giorno in cui il presidente dell’Ucraina #Zelensky è in visita a #Roma, l’Italia ribadisce il pieno sostegno a #Kiev. Vicinanza espressa sia dal capo dello Stato #Mattarella sia dalla premier #Meloni. Entrambi hanno avuto un colloquio con il leader ucraino. # x.com