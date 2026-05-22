Padel Coppa dei club Msp | nel weekend finali di Roma e provincia

Nel fine settimana si disputano le finali della Coppa dei club MSP di padel, con le gare che si svolgono tra Roma e la provincia. Le partite si tengono a pochi passi dal Foro Italico e dallo Stadio Olimpico, e coinvolgono diverse squadre provenienti dall’area romana. La manifestazione rappresenta un momento importante per il torneo locale, con numerosi tennisti e appassionati che si preparano a seguire gli incontri nelle strutture all’aperto e indoor della zona.

Roma, 22 mag. (askanews) – A due passi dal Foro Italico e dallo Stadio Olimpico, il Ponte Milvio Tennis Club è pronto a ospitare nel weekend la fase finale di Roma e Provincia e quella regionale della Coppa dei Club Maxibon Msp, il più grande torneo amatoriale di padel d’Italia organizzato da Msp Italia – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI -, che solo a Roma ha coinvolto 188 squadre in rappresentanza di 103 circoli, con oltre 5mila giocatori pronti in campo. Un evento – sottolinea una nota – dall’enorme valore sportivo e sociale, che ha potuto ancora una volta contare sul patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Dopo un lungo cammino iniziato a gennaio, tra sabato e domenica si gioca per un posto nella fase nazionale che si disputerà tra sabato 27 e domenica 28 giugno al circolo 747 di Aprilia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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