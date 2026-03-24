Padel Coppa dei Club Msp | inizia la corsa alle finali

Preturni Gold – le qualificateGrata Loca Blu, Arena Padel Fastweb, Olimpus F.lli Palomba, Thunder Love, Mapepa Blu, Sparte Padel Verde e le due formazioni del Palapadel: Storm e Smash. Preturni Silver – le qualificatePadel ONE Blu, King Padel Black, Super Padel Bianco, Gualdo Padel La Bandeja, Todi Padel Black, 3G Azzurro, Panoramic Padel e Happy Village Blu. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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