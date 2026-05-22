Pacifica al Vidia indie rock dall’Argentina
Domani sera al Vidia Club si esibiranno le 'Pacifica', duo indie rock proveniente dall'Argentina. La band è composta da Inés Adam e Martina Nintzel, che sono passate dalle cover degli Strokes eseguite in cameretta a ottenere un successo internazionale. La loro musica si caratterizza per sonorità indie rock e un percorso che ha visto una crescita graduale fino a raggiungere il pubblico globale. L'evento rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo questa formazione emergente.
Dalle cover degli Strokes in cameretta, fino al successo mondiale. Domani sera al Vidia club arrivano le ‘Pacifica’, duo indie rock argentino formato da Inés Adam e Martina Nintzel. Sul palco dello storico locale di San Vittore le due musiciste-influencer porteranno i brani dell’ultimo disco ‘In your face’, che segna una nuova direzione per la band di Buenos Aires, che sui social vanta mezzo milione di followers su Instagram e oltre 300mila iscritti al loro canale Youtube. Difatti, le due musiciste si sono fatte conoscere proprio grazie al web pubblicando su Youtube cover di brani rock degli anni duemila, in particolare degli Strokes, diventati poi loro grandi fan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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