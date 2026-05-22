Pacifica al Vidia indie rock dall’Argentina

Domani sera al Vidia Club si esibiranno le 'Pacifica', duo indie rock proveniente dall'Argentina. La band è composta da Inés Adam e Martina Nintzel, che sono passate dalle cover degli Strokes eseguite in cameretta a ottenere un successo internazionale. La loro musica si caratterizza per sonorità indie rock e un percorso che ha visto una crescita graduale fino a raggiungere il pubblico globale. L'evento rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo questa formazione emergente.

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