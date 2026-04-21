Un 25 aprile di tutto rock al Vidia Club | sul palco arrivano i 1269 Skiantos
Il Vidia Club si prepara a ospitare un evento speciale il 25 aprile, con il concerto dei 1269 Skiantos, la band storica del rock italiano. Dopo una lunga assenza, nel 2026 gli Skiantos sono tornati a esibirsi dal vivo e hanno avviato un tour che coinvolge vari club del nord Italia. La data a Bologna rappresenta una tappa importante di questa serie di concerti.
Il 2026 segna il ritorno live della storica band degli Skiantos che a partire da gennaio sono partiti con un tour che sta attraversando diversi club del nord Italia. Sabato 25 aprile la storica band bolognese farà tappa anche a Cesena al Vidia Club di San Vittore.1269 Skiantos è la band composta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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