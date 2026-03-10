Un gruppo indie rock composto esclusivamente da donne utilizza la musica come veicolo di satira e denuncia, trasformando un simbolo di oppressione. La loro musica si distingue per testi che affrontano tematicamente la condizione femminile e le restrizioni imposte in alcuni paesi. Dal 2021, in Afghanistan, le donne sono state soggette a restrizioni che limitano i loro diritti e libertà.

E ssere donna non è semplice in nessun Paese del mondo. Dal 2021, in Afghanistan, è diventato impossibile. Le autorità talebane hanno imposto un regime basato su persecuzioni di genere, torture, detenzioni arbitrarie e censura. Donne e bambine pagano il prezzo più alto, limitate nella loro vita pubblica e privata. Private dei loro diritti fondamentali e umani, come andare a scuola, ricevere cure mediche o lavorare. Come ha ricordato Meryl Streep nel suo potente discorso alle Nazioni Unite: « Oggi uno scoiattolo ha più diritti di una bambina in Afghanistan ». Un usignolo può cantare a Kabul, una donna no. Una gatta può uscire di casa e sentire il sole sul suo volto, fare una passeggiata in un parco, una donna no. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un trio indie rock tutto al femminile che trasforma un simbolo di oppressione in uno strumento di satira e denuncia

