Contratto scuola gli aumenti previsti sono adeguati rispetto all’inflazione?

Durante il question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è discusso del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. Tra i temi affrontati, si è parlato degli aumenti salariali previsti e della loro adeguatezza rispetto all’inflazione attuale.