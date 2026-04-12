Contratto scuola gli aumenti previsti sono adeguati rispetto all’inflazione?
Durante il question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è discusso del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. Tra i temi affrontati, si è parlato degli aumenti salariali previsti e della loro adeguatezza rispetto all’inflazione attuale.
Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’intesa economica firmata il 1° aprile e sugli effetti previsti per il personale scolastico, con riferimento a tempi e modalità degli aumenti e degli arretrati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Rinnovo contratto scuola 2025-2027: al via le trattative ARAN. Previsti aumenti medi di 143 euro per i docenti e 104 per gli ATA
Leggi anche: Rinnovo contratto scuola 2025-2027: al via le trattative ARAN. Previsti aumenti medi lordi di 143 euro per i docenti e 104 per gli ATA