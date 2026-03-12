Palazzo Chigi e i ministeri dimezzano i giorni di smart working L’allarme del sindacato della PA | Retrofront sbagliato il lavoro agile serve

Palazzo Chigi e i ministeri hanno deciso di ridurre a metà i giorni di smart working consentiti ai dipendenti pubblici. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti dei lavoratori, che hanno espresso il timore di un ritorno indietro rispetto alle pratiche di lavoro agile adottate finora. Il sindacato della pubblica amministrazione ha commentato questa scelta, definendola un passo nella direzione sbagliata.

La pubblica amministrazione vuole fare dietrofront sul lavoro agile. A lanciare l’allarme è Flp, il sindacato dei lavoratori pubblici e delle pubbliche funzioni. Durante il tavolo «Innovazione nella pubblica amministrazione. Rinnovi contrattuali, percorsi di carriera e qualità del lavoro pubblico», la federazione delle sigle sindacali ha presentato un’analisi che mostra come, nella maggior parte dei ministeri e degli uffici della PA, sia un corso un vero e proprio dietrofront rispetto all’utilizzo dello smart working. Come cambia lo smart working negli uffici dei ministeri. A Palazzo Chigi, sede della presidenza del Consiglio dei ministri, è... 🔗 Leggi su Open.online

