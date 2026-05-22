In soli sei giorni, sono state raccolte 700 firme a sostegno di un nuovo modello sanitario presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio. La petizione coinvolge vari professionisti del settore e mira a rinnovare il sistema di assistenza. Tra le proposte, si propone di collegare l'ospedale con il Policlinico Germaneto, creando una rete più integrata per le prestazioni sanitarie. Restano da chiarire le figure dei professionisti che hanno sottoscritto il progetto e le modalità di implementazione del nuovo collegamento tra le strutture.

? Domande chiave Chi sono i professionisti che hanno firmato il progetto sanitario?. Come può il nuovo modello collegare l'ospedale al Policlinico Germaneto?. Perché la proposta ha coinvolto così tanti medici e politici locali?. Cosa presenteranno ufficialmente i promotori durante la prossima conferenza stampa?.? In Breve Oltre 700 adesioni raccolte tramite email, WhatsApp e moduli cartacei in sei giorni.. Sostegno di medici come Stefano Molica, Claudio Ceccotti e Francesco Abbonante.. Coinvolgimento di esponenti come Piero Tassone, Simona Dalla Chiesa e Pino Soriero.. Conferenza stampa prevista la prossima settimana per illustrare gli elaborati tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Pugliese-Ciaccio: 700 firme in 6 giorni per il nuovo modello

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