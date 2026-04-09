Un'associazione ha presentato un piano strategico per la sanità calabrese che mira a trasformare il futuro del nuovo ospedale di Catanzaro. La proposta prevede la riconversione dell’attuale struttura del Pugliese, nel tentativo di superare le limitazioni dell’ospedale esistente. La proposta è stata comunicata senza indicare tempi o dettagli specifici, e si inserisce nel dibattito sullo sviluppo della rete ospedaliera locale.

L’associazione Petrusinu Ogni Minestra ha presentato una proposta strategica per la sanità calabrese che punta a trasformare il futuro del nuovo ospedale di Catanzaro attraverso la riconversione dell’attuale struttura del Pugliese. Il piano suggerisce di spostare il presidio regionale in un’area più accessibile, evitando logiche puramente locali e puntando su una visione che abbracci l’intero territorio regionale. La questione tocca le radici stesse della geografia urbana catanzarese, dove la distribuzione della popolazione è mutata drasticamente rispetto agli anni sessanta. In quel periodo, quando il Pugliese fu costruito, il centro abitato si concentrava tra le zone di Bellavista e Pontegrande, in un contesto poco urbanizzato e con presidi sanitari capillari in ogni località. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale a Catanzaro: il piano per superare il vecchio Pugliese

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