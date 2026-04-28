Sanità in Calabria | il grido di fiducia verso il Pugliese-Ciaccio

Un paziente ha espresso gratitudine verso il reparto di Chirurgia Vascolare dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. La sua testimonianza arriva dopo aver ricevuto cure presso questa struttura sanitaria calabrese. Nessun dettaglio sulle specifiche procedure o sui tempi di intervento, ma il riconoscimento pubblico si unisce ad altri commenti di persone che hanno avuto esperienze positive in quella struttura.

?? Cosa sapere Il paziente Leonardo Nesci ringrazia il reparto di Chirurgia Vascolare dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. L'esperienza clinica con il professor Giuseppe Gallelli conferma l'efficacia delle cure nel territorio calabrese. Leonardo Nesci, cittadino di Vibo Valentia, ha voluto far giungere un messaggio di profonda gratitudine al reparto di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l'eccellenza clinica e la sensibilità umana dimostrata .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Calabria: il grido di fiducia verso il Pugliese-Ciaccio Notizie correlate Calabria, sanità in crisi: 321 milioni di fuga verso il NordLa gestione della sanità calabrese e l’imminente applicazione dell’autonomia differenziata rappresentano due nodi cruciali che minacciano la tenuta... Mare in tempesta, città ferita: il grido del Circolo velico di Reggio CalabriaIl lungomare devastato dall’ennesima mareggiata, Colella denuncia l’inerzia delle istituzioni e chiede interventi strutturali:"Non servono soluzioni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità Catanzaro, paziente ringrazia Chirurgia vascolare del Pugliese Ciaccio; Catanzaro, STEN in crisi: l’allarme di USB Sanità; Catanzaro, si attende l’équipe del Gaslini per il trasferimento della piccola Maria Luce; Sanità, la lettera di Giovanni Pullano prima della dipartita. Sanità Catanzaro, paziente ringrazia Chirurgia vascolare del Pugliese CiaccioUn messaggio di ringraziamento rivolto al reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per la grande professionalità e umanità riscontrate durante il percorso di cura. catanzaroinforma.it Ospedale Pugliese-Ciaccio. Il punto sull’informatizzazioneIl processo di informatizzazione fa parte di un sistema più ampio messo in piedi e volto all’accessibilità e al miglioramento dei processi di cura, ha detto in conferenza stampa il DG Giuseppe ... quotidianosanita.it Sanità, la lettera di Giovanni Pullano prima della dipartita https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2026/04/26/restare-per-guarire-la-mia-scelta-vincente-al-pugliese-ciaccio/411072/ - facebook.com facebook