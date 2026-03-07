Nella prima settimana di aprile, i rappresentanti della Regione si concentreranno sulla situazione dell’ospedale Monaldi durante una seduta dedicata, richiesta dai capigruppo dell’opposizione. Il presidente della regione non ha ancora commentato l’eventualità di un commissario, sottolineando invece che l’obiettivo rimane assicurare la continuità assistenziale. La discussione si concentrerà sulle prossime decisioni riguardanti la struttura.

I fari della Regione sulla vicenda del Monaldi si accenderanno nella prima settimana di aprile. Grazie ad una seduta monotematica chiesta dai capigruppo dell’opposizione nei giorni scorsi per fare luce sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo. Data ancora da fissare ma annunciata dal governatore l’altra sera durante un incontro con la sua maggioranza: il tempo di portare a casa, per fine mese, il Bilancio e far uscire fuori palazzo Santa Lucia dall’esercizio provvisorio. Con l’assise che sarà l’occasione per ripercorrere tutte le fasi della vicenda, compreso il fatto che lo stesso governatore (che mantiene anche la delega alla Sanità) l’abbia appresa solo agli inizi di febbraio quando è stata raccontata da Il Mattino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ospedale Monaldi, Fico non si sbilancia, sull?ipotesi commissario: «Continuità assistenziale»

Il caso Monaldi primo scoglio sanità per Fico: da oggi attività ispettiva della Regione sull’ospedaleLa vicenda del trapianto col cuore "bruciato" su un bimbo a Napoli investe anche le competenze della Regione Campania.

All’ospedale di Terni arrivano i letti del futuro: “Più sicurezza e continuità assistenziale per i pazienti”Consegnati al Santa Maria, sono destinati alle strutture di pneumologia, pronto soccorso e oncologia.

Approfondimenti e contenuti su Ospedale Monaldi.

Temi più discussi: Ospedale Monaldi, Fico non si sbilancia, sull’ipotesi commissario: Continuità assistenziale; L'équipe non sapeva dei 3 box a disposizione: i fattori del disastro al Monaldi nella relazione per il Ministero. L'Asl sospende due dirigenti medici; Fico cambierà la gestione degli ospedali di De Luca?; Fico: Sussulto da vertici Monaldi? Aspetto chiusura istruttorie.

Ospedale Monaldi, Fico non si sbilancia, sull’ipotesi commissario: «Continuità assistenziale»I fari della Regione sulla vicenda del Monaldi si accenderanno nella prima settimana di aprile. Grazie ad una seduta monotematica chiesta dai capigruppo dell’opposizione nei giorni ... ilmattino.it

Fuga dalla Cardiochirurgia Pediatrica, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentanoLa strana nota dell'ospedale Monaldi dopo le lettere del personale medico infermieristico che racconta presunti ambienti di lavoro tossici ... fanpage.it

La strana nota dell’ospedale Monaldi dopo le lettere del personale medico infermieristico che racconta presunti ambienti di lavoro “tossici” - facebook.com facebook

Il cuore era come "una pietra durissima" e il dottor Guido Oppido, il primario che doveva trapiantare l’organo sul piccolo Domenico, non faceva altro che ripetere: "Questo cuore non farà mai un battito. Non ripartirà mai". Ospedale Monaldi, Napoli. Una manciat x.com