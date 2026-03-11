Trasferimento dall' ospedale di Vallo al Ruggi | interminabili attese e disagi per un paziente

Un paziente con gravi patologie cardio-chirurgiche ha trascorso diverse ore in attesa nel pronto soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania prima di essere trasferito al Ruggi tramite un elicottero del servizio di eliambulanza della Campania. La lunga attesa ha causato disagi e difficoltà al malato, che ha dovuto affrontare un trasferimento che si è protratto nel tempo.

Calvario, stamattina, per un paziente al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania. Il malcapitato, affetto da gravi patologie cardio-chirurgiche, è rimasto in attesa per diverse ore prima di poter essere trasferito al Ruggi: gli elicotteri del servizio di eliambulanza della Campania.