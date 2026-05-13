Sanità varie chiusure programmate a maggio per la guardia medica di Ortì
A Reggio, nel mese di maggio, sono previste diverse chiusure programmate della guardia medica di Ortì. Negli ultimi giorni, si sono verificati diversi stop del servizio di continuità assistenziale, a causa della mancanza di medici disponibili. Le interruzioni hanno riguardato più volte la città, creando disagi tra i cittadini che necessitano di assistenza medica fuori dall’orario di apertura degli studi.
Nelle ultime settimane la carenza di medici per la continuità assistenziale si è fatta sentire nella città di Reggio con diverse interruzioni del servizio. Una serie di chiusure sono state annunciate per la postazione di guardia medica di Ortì, che rimarrà sbarrata in diverse giornate per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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