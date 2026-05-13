Sanità varie chiusure programmate a maggio per la guardia medica di Ortì

A Reggio, nel mese di maggio, sono previste diverse chiusure programmate della guardia medica di Ortì. Negli ultimi giorni, si sono verificati diversi stop del servizio di continuità assistenziale, a causa della mancanza di medici disponibili. Le interruzioni hanno riguardato più volte la città, creando disagi tra i cittadini che necessitano di assistenza medica fuori dall’orario di apertura degli studi.

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