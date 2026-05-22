Oroscopo lavoro e denaro Gemelli del prossimo mese di giugno 2026 | idee da seminare conti da rivedere

Da feedpress.me 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A giugno 2026, i Gemelli vivranno un periodo di cambiamenti legati a lavoro e finanze. La stagione solare dedicata a questo segno si conclude intorno al 21, quando il Sole passa in Cancro. Contemporaneamente, Mercurio, il pianeta che esercita un'influenza significativa sui Gemelli, si sposta nel segno del Cancro il primo giorno del mese, entrando successivamente in una fase di revisione a partire dal 29. Durante questo periodo, si susseguiranno momenti di riflessione e possibili aggiustamenti nelle questioni economiche e professionali.

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Giugno è per i Gemelli un mese di passaggio sul lavoro e sul denaro. La tua stagione si chiude a metà mese — il Sole entra in Cancro il 21 — e Mercurio, il pianeta che ti governa, si sposta in Cancro già il primo giorno per poi entrare in fase di revisione il 29. In mezzo, la Luna Nuova del 15 cade proprio nel tuo segno: un punto netto da cui ripartire. Un mese da seminare nella prima parte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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