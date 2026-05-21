Cannes | Marion Cotillard Ornella Muti e Isabella Ferrari sul red carpet del film di Bertrand Mandico Roma Elastica Il video di Amicait

(askanews) – Marion Cotillard, Noémie Merlant, Isabella Ferrari, Ornella Muti e Franco Nero sfilano sul tappeto rosso della 79esima edizione del Festival di Cannes per il film Roma Elastica, diretto dal regista francese Bertrand Mandico. L’attore americano Kevin Spacey, presente al festival, a margine dell’evento ha salutato e applaudito i membri del cast. GUARDA LE FOTO Marion Cotillard, divina a Cannes 2021: tutte le foto. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Marion Cotillard, Isabella Ferrari e Ornella Muti a Cannes per “Roma Elastica” Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cannes: Marion Cotillard, Ornella Muti e Isabella Ferrari sul red carpet del film di Bertrand Mandico "Roma Elastica". Il video di Amica.it

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Muti e Ferrari brillano a Cannes

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