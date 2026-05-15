Dimensionamento scolastico | il Tar respinge la sospensiva del Comune di Sapri
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, ha deciso di non sospendere l’efficacia del decreto regionale riguardante la rete scolastica per l’anno 20262027. La richiesta cautelare avanzata dal Comune di Sapri, che chiedeva di bloccare l’accorpamento di un istituto scolastico, è stata respinta. La decisione si basa sulla conferma dell’organizzazione prevista dal decreto, senza ulteriori modifiche o integrazioni. La questione riguarda dunque l’assetto delle scuole nel territorio e le relative scelte amministrative.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione di Salerno) ha respinto la richiesta cautelare presentata dal Comune di Sapri contro il decreto regionale che, nell’ambito del piano di organizzazione della rete scolastica per l’anno 20262027, confermava l’accorpamento dell’Istituto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dimensionamento, il Tar dice no alla sospensiva
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