Dimensionamento scolastico | il Tar respinge la sospensiva del Comune di Sapri

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, ha deciso di non sospendere l’efficacia del decreto regionale riguardante la rete scolastica per l’anno 20262027. La richiesta cautelare avanzata dal Comune di Sapri, che chiedeva di bloccare l’accorpamento di un istituto scolastico, è stata respinta. La decisione si basa sulla conferma dell’organizzazione prevista dal decreto, senza ulteriori modifiche o integrazioni. La questione riguarda dunque l’assetto delle scuole nel territorio e le relative scelte amministrative.

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