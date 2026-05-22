A Orio al Serio si moltiplicano le segnalazioni di automobili smontate nei parcheggi dell’aeroporto. Numerosi veicoli sono stati trovati danneggiati o smontati, con danni che si aggirano su cifre consistenti. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli e di rafforzare le misure di sorveglianza nelle aree di sosta per tentare di contrastare questa situazione. La presenza di auto vandalizzate sta creando preoccupazione tra i pendolari e i viaggiatori che frequentano regolarmente lo scalo.

Diversi parcheggi a pagamento degli aeroporti internazionali hanno problemi di sicurezza. Se a Barcellona le vittime sono i bagagli dei viaggiatori, a Bergamo-Orio al Serio sono le componenti più redditizie delle auto di fascia medio-alta ad essere finite nel mirino dei ladri. Soprattutto nell'ultimo fine settimana, come riporta il Corriere della Sera, sono sensibilmente aumentati i furti di fari, cofani, paraurti, display e varie componenti meccaniche. Ingenti i danni, in alcuni casi superiori ai 30.000 euro, dato che le auto vandalizzate sono sempre Suv o berline premium. Tra le vittime ci sono anche noti imprenditori locali, come testimoniano i diversi post pubblicati sulle piattaforme social più utilizzate, che hanno contribuito a far scattare l'allarme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orio al Serio, auto smontate nei parcheggi: danni ingenti

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