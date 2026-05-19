Orio al Serio | BMW smantellata nel parcheggio danni da 20.000 euro
Nel parcheggio di un aeroporto vicino a Orio al Serio, una BMW è stata smontata completamente, causando danni stimati in circa 20.000 euro. I ladri sono riusciti a rimuovere il motore senza attirare l’attenzione, approfittando dell’assenza di illuminazione e di sistemi di sorveglianza nell’area P3. La scena si è svolta in modo discreto, sollevando interrogativi sulla sicurezza del parcheggio e sulle modalità usate dai malviventi per agire indisturbati. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a smontare un motore in silenzio?. Perché l'area P3 era completamente priva di illuminazione e sorveglianza?. Chi deve risarcire i 20.000 euro di danni subiti dall'imprenditore?. Come ha fatto il proprietario a evitare ulteriori costi con il Telepass?.? In Breve Vittima ha pagato 29 euro al giorno per il parcheggio P3.. Il manager ha usato il Telepass per chiudere la sosta automatizzata.. Sacbo collabora con le forze dell'ordine per aumentare i controlli fisici.. La gestione Sacbo prevede nuovi presidi nei settori P2 e P3.. Un imprenditore bresciano ha trovato la sua BMW smantellata nel parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio alle ore 1:30 di notte, dopo un viaggio di lavoro durato due giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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