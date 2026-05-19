Orio al Serio | BMW smantellata nel parcheggio danni da 20.000 euro

Nel parcheggio di un aeroporto vicino a Orio al Serio, una BMW è stata smontata completamente, causando danni stimati in circa 20.000 euro. I ladri sono riusciti a rimuovere il motore senza attirare l’attenzione, approfittando dell’assenza di illuminazione e di sistemi di sorveglianza nell’area P3. La scena si è svolta in modo discreto, sollevando interrogativi sulla sicurezza del parcheggio e sulle modalità usate dai malviventi per agire indisturbati. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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