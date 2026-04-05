Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano il giorno di Pasqua | sul posto arrivano gli artificieri

Da fanpage.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò", nella spiaggia di Campofelice di Roccella nel Palermitano, è stato trovato un ordigno bellico nel giorno di Pasqua. Il sindaco ordina a turisti e cittadini di stare lontani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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