Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano il giorno di Pasqua | sul posto arrivano gli artificieri

Tra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò", nella spiaggia di Campofelice di Roccella nel Palermitano, è stato trovato un ordigno bellico nel giorno di Pasqua. Il sindaco ordina a turisti e cittadini di stare lontani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli artificieri dell'esercito hanno fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato sulla spiaggiaVerificata l’assenza di persone e ricevuti i necessari riscontri, si è proceduto al brillamento controllato dell’ordigno Questa mattina a Cesenatico...

Isola d'Elba, trovato un ordigno bellico nei boschi: gli artificieri lo fanno brillareDoppio intervento degli artificieri del secondo reggimento genio pontieri di Piacenza all'isola d'Elba nel pomeriggio del 27 gennaio.

Temi più discussi: Nel cantiere del tram è stato trovato un ordigno bellico; Lavori tram a Bologna: trovato (e rimosso) un ordigno bellico negli scavi; Il ritrovamento sulla spiaggia fa scattare l'allarme bomba: in corso i controlli sul sospetto ordigno; Tram: trovato ordigno bellico fra via Emilia Ponente e via del Triumvirato.

Trovato ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di RoccellaTrovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella (Palermo), tra i lidi balneari Pianeta Mare e Falò. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un’ordinanza urgente di divieto [… ... blogsicilia.it

Un altro ordigno in spiaggia a CesenaticoNella mattinata di oggi, giovedì 2 aprile, fa sapere il Comune, è stato ritrovato un ordigno bellico presso l’arenile antistante lo stabilimento balneare Cala Romeo, a Levante. Si tratta del secondo ... corrierecesenate.it

Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano #palermo x.com

Allarme bomba alle poste di Catania. Trovato falso ordigno ma confezionato con estrema cura. L’oggetto era stato preparato ad arte per simulare un meccanismo esplosivo, con l'obiettivo di far scattare i protocolli di emergenza e paralizzare l'attività del centro. facebook