Orchestra della scuola casertana protagonista a Napoli | FOTO
Gli studenti del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro hanno partecipato alla terza edizione di “Libr’Art”, tenutasi presso la Biblioteca Nazionale di Napoli in Piazza del Plebiscito. L’evento ha visto la presenza di un’orchestra composta da studenti della scuola casertana, che si è esibita davanti al pubblico presente. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole e si è svolta nel cuore della città partenopea, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di musica e cultura.
Gli studenti del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro sono stati protagonisti alla terza edizione della manifestazione “Libr’Art”, ospitata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli in Piazza del Plebiscito.L’iniziativa, organizzata dall’istituto in collaborazione con l’Ufficio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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