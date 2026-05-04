Bergamo una scuola ma anche alloggi all’ex Principe di Napoli | apertura nel 2027 - Foto e video

A Bergamo, un complesso storico in via Pignolo, noto come l’ex Principe di Napoli, sarà riqualificato da Rinascimento Holding. Dopo più di trent’anni di abbandono, il progetto prevede la trasformazione dell’area in una scuola e alloggi, con un’apertura prevista nel 2027. L’intervento coinvolge lavori di ristrutturazione che mirano a recuperare e riqualificare l’edificio, trasformandolo in un polo culturale multidisciplinare.

IL CANTIERE. Rinascimento Holding avvia il progetto di riqualificazione dell’ex Principe di Napoli in via Pignolo a Bergamo: dopo oltre trent’anni di abbandono, il complesso riaprirà nel 2027 come polo culturale multidisciplinare. La direzione artistica è affidata a Nicola Ricciardi, con un programma che integra formazione, eventi, sociale e impresa creativa, coinvolgendo importanti partner del territorio. Dopo oltre trent’anni di abbandono, lo storico complesso del Principe di Napoli in via Pignolo 11, a Bergamo, si prepara a tornare a nuova vita. Rinascimento Holding, realtà imprenditoriale bergamasca della famiglia Ferrara, ha annunciato l’avvio del progetto di riqualificazione culturale dello spazio, con apertura al pubblico prevista per la primavera 2027.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, una scuola ma anche alloggi all’ex Principe di Napoli: apertura nel 2027 - Foto e video Notizie correlate Anche il Kuwait investe nel piano casa. Nel 2027 primi alloggi a canone agevolatoCentomila nuovi alloggi da costruire in circa 10 anni che garantiscano locazioni a canoni agevolati per circa 250- 300. Leggi anche: Bergamo, il cantiere delle piscine Italcementi nei tempi: «Impianto pronto per il 2027» - Foto e video Tutti gli aggiornamenti Bergamo, una scuola ma anche alloggi all’ex Principe di Napoli: apertura nel 2027 - Foto e videoRinascimento Holding avvia il progetto di riqualificazione dell’ex Principe di Napoli in via Pignolo a Bergamo: dopo oltre trent’anni di abbandono, il complesso riaprirà nel 2027 come polo culturale m ... ecodibergamo.it ex principe di NapoliEntro fine 2026 spazi in mano alla Rinascimento Holding di Ferrara: la direzione artistica del nuovo polo culturale affidata a Nicola Ricciardi. Niente installazione di Mastrovito, al posto dell'area ... bergamonews.it