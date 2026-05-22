Orari F1 GP Canada 2026 | programma completo Sprint Race qualifiche e gara in diretta TV

La stagione di Formula 1 del 2026 si avvicina a uno dei suoi appuntamenti principali, il Gran Premio del Canada, che si svolgerà come quinto evento del campionato. Questo round si terrà nel fine settimana e sarà il terzo del calendario con il nuovo formato Sprint Race, che prevede una sessione di qualifiche e una corsa corta il giorno prima della gara principale. Sono stati annunciati gli orari delle sessioni, trasmesse in diretta televisiva, con il programma completo di prove, qualifiche e gara.

La stagione di Formula 1 2026 prosegue con il Formula 1 GP Canada 2026, quinto appuntamento del mondiale e terzo weekend dell’anno con il format Sprint. Dopo le gare disputate tra Australia, Cina, Giappone e Miami, il Circus arriva a Montréal per uno degli appuntamenti più spettacolari e imprevedibili della stagione. Il weekend canadese promette ancora una volta grande spettacolo grazie al formato Sprint, che riduce il tempo a disposizione dei team e rende decisive tutte le sessioni in pista. Indice. La nuova era della Formula 1 continua al F1 GP Canada 2026. Mercedes davanti, Ferrari e Red Bull all’inseguimento. Il circuito del F1 GP Canada 2026 Caratteristiche del circuito. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Orari GP Canada F1 2026: weekend SPRINT!

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