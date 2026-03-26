gli italiani hanno detto no ad un regime autocratico ora la politica si rimetta sui binari giusti

Gli italiani hanno approvato con un largo margine il voto contro la riforma che avrebbe separato le carriere dei magistrati. La consultazione ha visto una partecipazione elevata e ha portato a un risultato che blocca la proposta di modifica. La decisione si inserisce in un quadro di consultazioni popolari e riflette il rifiuto di alcune iniziative legislative considerate controverse. La politica ora si prepara a seguire questa indicazione.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Certamente la netta vittoria del No al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è da ascrivere allo straordinario impegno che magistrati (soprattutto Gratteri), giornalisti, intellettuali e politici della vecchia guardia, hanno posto nello spiegare la reale portata del quesito referendario: e cioè il doppio significato che questo quesito recava in sé: non solo la “separazione delle carriere”, ma anche e soprattutto il ridimensionamento del potere giudiziario e la subordinazione dei pubblici ministeri al potere esecutivo, con conseguente, gravissima distruzione dell’equilibrio dei poteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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