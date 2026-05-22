Operazione Golgota | carcere per lo spacciatore 14 anni di pena

Nell’ambito dell’operazione Golgota, un uomo coinvolto in un traffico di droga nel Crotonese è stato condannato a 14 anni di carcere. La polizia ha identificato i membri della rete criminale, che gestivano lo spaccio attraverso canali organizzati. Lo spacciatore utilizzava metodi specifici per coordinare le consegne e mantenere il controllo sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le indagini hanno portato all’arresto di diverse persone ritenute coinvolte nelle attività illecite.

? Punti chiave Chi sono i membri della rete criminale coinvolti nell'operazione?. Come faceva lo spacciatore a gestire il traffico nel Crotonese?. Quali sono le reali conseguenze dell'operazione Golgota sulla sicurezza locale?. Perché le autorità hanno colpito proprio quel sistema di spaccio?.? In Breve Pena residua di 14 anni, 3 mesi e 29 giorni per R.D.. Provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Catanzaro.. Soggetto trasferito dai Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto al carcere di Catanzaro.. Indagine Golgota mira a smantellare il traffico di droga nel territorio crotonese.. I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno condotto un intervento operativo nel Crotonese per eseguire un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 39 anni, identificato come R. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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