Droga e carcere | 2 anni e mezzo per lo spacciatore catturato a Massa

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri a Massa Fiscaglia e trasferito nel carcere dell’Arginone per scontare una condanna definitiva. L’uomo, italiano, era coinvolto in un episodio legato allo spaccio di droga. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione di polizia che ha portato al suo fermo. Ora il giovane si trova nel carcere di destinazione.

Un giovane di ventitré anni, identificato come cittadino italiano, è stato arrestato dai carabinieri a Massa Fiscaglia e trasferito nel carcere dell’Arginone per scontare una pena definitiva. La condanna, emessa dal tribunale di Catania, prevede due anni e sei mesi di reclusione per i reati di produzione e traffico di stupefacenti commessi nel 2023. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto nel primo pomeriggio di sabato, quando il ragazzo è stato individuato sul territorio ferrarese mentre tentava di sfuggire alla giustizia. Nonostante la difesa avesse richiesto l’affidamento ai servizi sociali, l’autorità giudiziaria ha respinto tale istanza, ordinando l’esecuzione immediata della pena detentiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

