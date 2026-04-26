Crotone carabinieri colpiscono | 14 anni di carcere per lo spaccio

A Crotone, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, coinvolto in attività di spaccio a Isola Rizzuto. Dopo aver eseguito le indagini, è stato condotto in carcere e condannato a 14 anni di reclusione. La notizia si aggiunge a una serie di interventi delle forze dell’ordine nella zona contro il traffico di droga.

?? Cosa sapere Carabinieri a Crotone trasferiscono in carcere un 42enne per spaccio commesso a Isola Rizzuto. Un 31enne di Cutro riceve la detenzione domiciliare per reati commessi nel 2021. I Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone hanno eseguito due provvedimenti giudiziari distinti, portando un 42enne nato a Modena verso la Casa Circondariale di Crotone e un 31enne residente a Cutro alla detenzione domiciliare. La giornata è stata segnata da due interventi delle forze dell'ordine che ha .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, carabinieri colpiscono: 14 anni di carcere per lo spaccio Notizie correlate Condannato per spaccio di droga, viene portato in carcere dai carabinieriUn altro individuo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona – Ufficio Esecuzioni Penali, è stato... Familiari maltrattati e truffe a Crotone, uomo arrestato: quanti anni di carcere deve scontareEseguito un arresto a Crotone per maltrattamenti, minaccia, rivelazione di corrispondenza e truffa.