Un incidente si è verificato questa mattina nella zona industriale di Fano, dove un operaio è stato investito dall’esplosione di una bombola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato autorespiratori per operare in sicurezza, e un’eliambulanza è atterrata per il trasferimento di uno dei feriti. Al momento, si contano almeno due persone coinvolte nell’incidente, ma le condizioni di uno di loro non sono ancora note. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità.

Fano (Pesaro e Urbino), 22 maggio 2026 - Eliambulanza atterrata nella zona industriale, vigili del fuoco con autorespiratori e almeno due feriti. È in corso l’intervento di emergenza a Bellocchi, dove intorno alle 15 si sarebbe verificata un’esplosione all’interno di un’azienda, nell’area all’altezza di Tecno Collaudi. La dinamica. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’esplosione avrebbe coinvolto una bombola che avrebbe investito un operaio, pare un uomo giovane, forse sulla trentina, ma il dato non è ancora confermato. Il lavoratore è stato preso in carico dai sanitari del 118 e caricato sull’eliambulanza Icaro, fatta arrivare nell’area industriale per il trasporto d’urgenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio investito dall’esplosione di una bombola, eliambulanza alla Tecno Collaudi

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