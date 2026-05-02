Si ribalta col kart poi viene investito | bimbo di 12 anni soccorso dall' eliambulanza

Un incidente in pista ha coinvolto un bambino di 12 anni, che si è ribaltato con il kart e successivamente è stato investito. L’incidente è avvenuto davanti ai genitori del ragazzo, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e un’eliambulanza, che ha trasportato il bambino in ospedale. Le condizioni di salute del minore sono ancora da accertare.

Un gravissimo incidente in pista, avvenuto sotto gli occhi dei genitori, ha fatto temere il peggio per un bambino di 12 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane pilota stava affrontando una curva del tracciato Franciacorta Karting Track di Castrezzato quando, per cause ancora in fase di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Il muletto si ribalta, agricoltore resta incastrato: soccorso dall’eliambulanzaAncora un incidente sul lavoro nel Bresciano, e un mezzo agricolo ribaltato, per fortuna senza drammatiche conseguenze.