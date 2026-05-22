OpenVolley Brindisi Femminile chiude il campionato al primo posto nel girone

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenVolley Brindisi Femminile ha concluso il campionato al primo posto nel girone. La squadra, formata all'inizio di questa stagione sportiva, ha partecipato al campionato Csi di Brindisi, ottenendo risultati positivi lungo tutto il percorso. La vittoria finale ha portato entusiasmo tra giocatrici e tifosi, che hanno seguito con attenzione le gare disputate durante l’intera stagione. La formazione ha dimostrato continuità e determinazione, conquistando il primo posto nel girone.

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BRINDISI - Grande entusiasmo in casa OpenVolley Brindisi per lo splendido percorso compiuto dalla formazione Open Femminile, nata proprio all’inizio di questa stagione sportiva e subito capace di imporsi nel campionato Csi di Brindisi. Alla prima partecipazione assoluta, la squadra ha infatti. 🔗 Leggi su Today.it

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