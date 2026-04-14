L’Italia ha ottenuto una vittoria per 6-0 contro la Serbia, chiudendo la partita in 45 minuti. La Nazionale di Soncin ha dominato il match fin dall’inizio, portandosi avanti rapidamente e mantenendo il controllo fino al fischio finale. Con questo risultato, si riapre la corsa per il primo posto nel girone, lasciando aperte le possibilità di accesso diretto alle fasi successive.

In un puntino a sud della Serbia l’Italia ha mandato un messaggio forte e chiaro. A Leskovac le azzurre di Andrea Soncin hanno vinto, convinto e riaperto con consapevole prepotenza il girone e, soprattutto, la corsa al primo posto. Tanta, troppa Italia per una Serbia annullata con 6 gol, tre nel primo e altrettanti nel secondo tempo. Era quello che ci voleva. E il livello dell’avversario, altra cosa rispetto a Danimarca e Svezia, oltre alle assenze che hanno ridotto le scelte della ct Lidija Stojkanovic, non ridimensionano questo successo così voluto e così tennistico nel risultato. Chiunque tifi Italia, ieri voleva essere a Leskovac. Per...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia a valanga: 6-0 alla Serbia e caccia al primo posto nel girone

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Arezzo-Ascoli (lunedì 30 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Al Comunale si decide il primo posto nel gironeLa partita delle partite a chiusura del turno numero 34 su Serie C girone B con l’Arezzo di Bucchi impegnato in casa contro l’Ascoli di Tomei.