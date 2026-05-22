La Corte d’appello di Roma ha emesso la sentenza riguardante l’omicidio di Thomas Bricca, confermando le condanne precedenti. La madre e lo zio della vittima hanno commentato la decisione, definendola positiva, ma hanno annunciato che non smetteranno di cercare giustizia. La sentenza riguarda il procedimento giudiziario avviato dopo il decesso di Bricca, avvenuto in circostanze ancora sotto esame. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

La pronuncia della sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha confermato le condanne all’ ergastolo per Roberto Toson e a 24 anni di reclusione per il figlio Mattia, imputati per l’ omicidio di Thomas Bricca, è stata accolta con compostezza dai familiari della vittima, che continuano a chiedere “giustizia, verità e dignità” per Thomas. Subito dopo la lettura del dispositivo, F ederica e Lorenzo Sabellico, madre e zio del ragazzo, hanno espresso soddisfazione per il verdetto. “ Sì, siamo abbastanza soddisfatti. Oggi è stata confermata la pena rispettivamente di 24 anni per il figlio e dell’ergastolo per il padre. Ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso “, hanno dichiarato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Thomas Bricca, la madre e lo zio: "Bene la sentenza, ma continueremo a lottare"

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Omicidio Thomas Bricca, il 9 gennaio si torna in aula: lappello di mamma Federica e zio Lorenzo

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