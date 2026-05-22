Omicidio Thomas Bricca la madre e lo zio | Bene la sentenza ma continueremo a lottare

Da lapresse.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Roma ha emesso la sentenza riguardante l’omicidio di Thomas Bricca, confermando le condanne precedenti. La madre e lo zio della vittima hanno commentato la decisione, definendola positiva, ma hanno annunciato che non smetteranno di cercare giustizia. La sentenza riguarda il procedimento giudiziario avviato dopo il decesso di Bricca, avvenuto in circostanze ancora sotto esame. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

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La pronuncia della sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha confermato le condanne all’ ergastolo per Roberto Toson e a 24 anni di reclusione per il figlio Mattia, imputati per l’ omicidio di Thomas Bricca, è stata accolta con compostezza dai familiari della vittima, che continuano a chiedere “giustizia, verità e dignità” per Thomas. Subito dopo la lettura del dispositivo, F ederica e Lorenzo Sabellico, madre e zio del ragazzo, hanno espresso soddisfazione per il verdetto. “ Sì, siamo abbastanza soddisfatti. Oggi è stata confermata la pena rispettivamente di 24 anni per il figlio e dell’ergastolo per il padre. Ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso “, hanno dichiarato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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