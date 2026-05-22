Omicidio Thomas Bricca Appello Roma conferma condanne a Roberto e Mattia Toson | la sentenza

La Corte d’Assise d’appello di Roma ha confermato le condanne per Roberto Toson, condannato all’ergastolo, e per il figlio Mattia, a 24 anni di reclusione, in relazione all’omicidio di un ragazzo di 19 anni avvenuto in piazza ad Alatri il 30 gennaio 2023. La sentenza si basa sulle verifiche giudiziarie che hanno portato alla conferma delle pene inflitte in primo grado. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha portato a un riesame delle responsabilità nel procedimento giudiziario.

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La Corte d’Assise d’appello di Roma ha confermato l’ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso in piazza ad Alatri il 30 gennaio 2023. La sentenza conferma quanto deciso in primo grado dalla Corte d’assise di Frosinone. Secondo le indagini, a sparare sarebbe stato Mattia Toson, in sella a uno scooter guidato dal padre. Il vero obiettivo dell’agguato sarebbe stato un amico della vittima. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Thomas Bricca, Appello Roma conferma condanne a Roberto e Mattia Toson: la sentenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Omicidio Thomas Bricca, svolta in Appello: il 16 dicembre potrebbe arrivare la sentenza Sullo stesso argomento Omicidio Thomas Bricca, confermate in Appello le condanne per Roberto e Mattia TosonLa Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato le condanne emesse in primo grado dalla Corte d’Assise di Frosinone, presieduta dal giudice... Omicidio Thomas Bricca, confermati ergastolo e 24 anni a Roberto e Mattia TosonErgastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad... L'omicidio di Thomas Bricca, in appello confermati ergastolo e 24 anni agli imputati. Il diciannovenne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023 #ANSA x.com L'omicidio di Thomas Bricca, in appello confermati ergastolo e 24 anni ai due imputatiLa Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson imputati nell'omicidio di Thomas Bricca ucciso ad Alatri nel gennai ... ansa.it Omicidio Thomas Bricca, confermati in appello ergastolo e 24 anni ai due imputatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Thomas Bricca, confermati in appello ergastolo e 24 anni ai due imputati ... tg24.sky.it