Omicidio Thomas Bricca | confermato l’ergastolo per Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti di Roberto Toson e del suo figlio Mattia Toson per l’omicidio di un ragazzo di 19 anni avvenuto ad Alatri il 30 gennaio 2023. Roberto Toson ha ricevuto una condanna all’ergastolo, mentre il figlio è stato condannato a 24 anni di reclusione. La decisione riguarda l’agguato avvenuto in piazza, che ha portato alla morte della vittima.

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato le condanne per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023 durante un agguato in piazza: ergastolo per Roberto Toson e 24 anni di reclusione per il figlio Mattia Toson. La Procura generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi gli imputati. Lo scambio di persona e la ricostruzione dell’agguato. La sentenza di secondo grado conferma integralmente quanto deciso nel marzo 2025 dalla Corte d’Assise di Frosinone. Padre e figlio erano imputati per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, oltre che per porto abusivo d’armi. Secondo la ricostruzione dell’accusa, a sparare sarebbe stato Mattia Toson, a bordo di uno scooter guidato dal padre. 🔗 Leggi su Open.online

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